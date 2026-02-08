LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs
Eisenach (ots)
Am Samstagabend wurde Am Schleierborn in Eisenach eine Verkehrskontrolle bei einem Ford-Fahrer durchgeführt. Auf die Frage der Polizeibeamten nach seinem Führerschein, gab der 27-Jährige an, daß er keinen besitze. Somit war die Fahrt an Ort und Stelle für den jungen Mann beendet. Eine Anzeige wird folgen. (vt)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell