POL-OB: Gemeinsam aufmerksam - Bürgerhinweis führt zur Festnahme

Oberhausen (ots)

Am Samstagabend (10.01.), gegen 20:35 Uhr, meldete ein aufmerksamer Anwohner der Biggestraße verdächtige Beobachtungen an einem Einfamilienhaus. Der Zeuge hatte zunächst zwei männliche Personen bemerkt, die sich mehrfach um das Gebäude bewegten. Dabei war wiederholt Taschenlampenlicht zu sehen.

Kurze Zeit später verschafften sich die beiden Personen über ein Gartentor Zutritt zur Terrasse des Hauses. Nach wenigen Minuten wurden sie erneut vor dem Objekt beobachtet, wo sie sich zwischen geparkten Fahrzeugen versteckten und anschließend wieder zum Einfamilienhaus zurückkehrten. Der Anwohner verständigte daraufhin den Polizeinotruf - eine richtige Entscheidung.

Die eingesetzten Kräfte trafen die beiden Tatverdächtigen im unmittelbaren Nahbereich an und nahmen sie fest. Einer der Männer führte einen Schraubenzieher mit sich. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Küchenfenster des Einfamilienhauses aufgehebelt worden war und offenstand.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 49 und 50 Jahren mit serbischer Staatsangehörigkeit. Sie wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt und nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

