Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pkw prallt gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagabend (08.01.), gegen 20:15 Uhr, kam es auf der Weißensteinstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Weißensteinstraße in Fahrtrichtung Bahnstraße, als er in Höhe der Einmündung "Im Waldteich" aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw setzte seine Fahrt zunächst über den Grünstreifen fort und prallte anschließend gegen einen dort stehenden Baum. Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Vorsorglich wurde er durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der Baum wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass er durch die Feuerwehr Oberhausen gefällt und zersägt werden musste. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Totalschaden.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

