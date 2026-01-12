PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mehrere Ladendiebe festgenommen und zeitnah verurteilt

Oberhausen (ots)

Am Dienstag (06.01.) kam es in mehreren Filialen zu gleich vier Fällen von Ladendiebstählen - bei einem Beschuldigten konnten zahlreiche Kleidungsstücke mit einem Gesamtwert von fast 1.000 Euro aufgefunden werden.

Dank der schnellen Reaktion der Mitarbeitenden und dem Einsatz der Polizisten konnten die Täter zeitnah angetroffen und festgenommen werden. In allen Fällen wurde das Diebesgut aufgefunden.

Die Ermittlungen führten zügig zum Erfolg: die Beschuldigten wurden im Wege des beschleunigten Verfahrens auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt und schließlich zeitnah zu Freiheitsstrafen (bis zu sechs Monate ohne Bewährung) verurteilt.

Dieses Verfahren kommt bei eindeutiger Beweislage und einfachen Sachverhalten zum Einsatz und ermöglicht eine besonders zügige gerichtliche Entscheidung ohne langwierige Ermittlungs- oder Hauptverfahren.

Hiermit wird ein klares Signal gesetzt: Straftaten werden konsequent verfolgt und bleiben nicht ohne Konsequenzen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

