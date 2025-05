Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kind von Straßenbahn erfasst

Schwerin (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Keplerstraße in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit der Beteiligung einer minderjährigen Fahrradfahrerin und einer Straßenbahn.

Das 9-jährige Mädchen fuhr mit ihrem Rad gegen 15:30 Uhr über die Straßenbahnschienen und übersah die, von der dortigen Haltestelle, anfahrende Straßenbahn. Der 45-jährige Straßenbahnfahrer, welcher umgehend das Kind bemerkte, betätigte mehrmals die Hupe der Bahn und leitete gleichzeitig eine Notbremsung ein. Die Radfahrerin versuchte nun ebenfalls zu bremsen. Dies gelang ihr jedoch nicht, da die Bremsen an ihrem Rad augenscheinlich defekt waren. Der Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer ließ sich nicht mehr verhindern. Das Mädchen erlitt Schürfwunden am Knie, konnte aber durch den herbeigerufenen Rettungswagen noch vor Ort wieder entlassen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Alle Verkehrsteilnehmer sind angehalten, regelmäßig die Funktionstüchtigkeit ihrer Fortbewegungsmittel zu kontrollieren, wobei Eltern besonders darauf achten sollten, dies für die Fahrzeuge ihrer Kinder zu übernehmen und sie gleichzeitig für die Gefahren und die notwendige Sorgfalt im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Dies ist unter anderem auch eine Kernbotschaft der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick".

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell