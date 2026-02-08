LPI-GTH: Berauscht auf E-Scooter unterwegs
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Am Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, wurde der Fahrer eines E-Scooters in der Gehrener Straße einer Kontrolle unterzogen. Ein Test ergab, dass der 21-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Es erfolgte die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. (sk)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell