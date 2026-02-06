Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Ich werde gesucht" - Bundespolizei nimmt Bielefelder in Gewahrsam

Bielefeld (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (6. Februar) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 26-jährigen Bielefelder in Gewahrsam genommen.

Der Mann erschien gegen Mitternacht auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Bielefeld und gab an, dass er gesucht werde.

Ein Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann tatsächlich gesucht wurde.

Das Amtsgericht Bielefeld hatte aufgrund des gesundheitlichen Zustandes des Mannes seine Einweisung in eine Fachklinik angeordnet.

Die Bundespolizisten nahmen den Gesuchten daraufhin in Gewahrsam und lieferten ihn in ein Krankenhaus ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell