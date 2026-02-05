Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Ladendieb auf frischer Tat fest - Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Beamten der Bundespolizei konnten am Hauptbahnhof Aachen einen Ladendieb auf frischer Tat festnehmen. Dieser entwendete zuvor in einem ortsansässigen Drogeriemarkt mehrere Parfumflaschen.

Am Dienstagabend informierte ein Mitarbeiter einer bekannten Drogeriekette die Beamten am Aachener Hauptbahnhof über einen Diebstahl in der Drogerie. Der flüchtige Täter habe die entwendete Ware in seinem mitgeführten roten Stoffbeutel gepackt und den Hauptbahnhof über den Seitenausgang verlassen.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Beamten einen 32-jährigen Deutschen feststellen. Bei Ansprechen des Mannes, gab dieser die Tat sofort zu. Zwecks weiterer Sachverhaltsklärung wurde der Mann den Diensträumen zugeführt. Auf der Dienststelle wurde der Mann durchsucht. In seinem mitgeführten Stoffbeutel fanden die Beamten 4 Parfumflaschen. Der Mitarbeiter des Drogeriemarktes konnte den Tatverdächtigen identifizieren und gab an, dass es sich bei der entwendeten Ware um einen Wert von 179,60 EUR handelt. Im Rahmen einer polizeilichen Überprüfung wurde ersichtlich, dass der Mann schon öfter aufgrund verschiedener Diebstahlsdelikte auffällig geworden ist. Aufgrund eines fehlenden Wohnsitzes und der damit verbundenen möglichen Fluchtgefahr wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Aachen vorläufig festgenommen. Der 32-Jährige wird am Mittwoch einem Haftrichter im beschleunigten Verfahren vorgeführt. Dieses Verfahren wird bei Straftätern angewandt, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben und bei denen eine klare Beweislage vorliegt, sowie der dringende Tatverdacht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell