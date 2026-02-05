Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau schreit durch den Bahnhof und greift Beamte an - Bundespolizei ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Am 4. Februar brüllt eine Kamerunerin mehrfach im Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Als Bundespolizisten sie aufforderten, dies zu unterlassen, beleidigte sie diese und griff sie im weiteren Verlauf tätlich an.

Gegen 11:45 Uhr hören die Einsatzkräfte im Hauptbahnhof Gelsenkirchen lautes Geschrei. Dabei erkannten sie die 35-Jährige, die sich ohne ersichtlichen Grund so lautstark verhält. Auf ihr Verhalten angesprochen beleidigte sie die Beamten und gab an, dass sie schreien könne, wo sie wolle. Sie verweigerte jegliche Kooperation, sodass die Beamten sie zur Dienststelle brachten. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand und schlug einem Beamten in den Bauch. Nach der Fesselung der Frau stellten die Uniformierten schließlich ihre Identität in der Bundespolizeiwache fest.

Während der Maßnahmen beleidigte und bedrohte sie die Beamten durchweg. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille.

Nach Abschluss aller Maßnahmen erteilten ihr die Bundespolizisten einen Platzverweis und entließen sie.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die Gelsenkirchenerin. Ein Beamter wurde bei der Maßnahme verletzt und musste den Dienst abbrechen.

