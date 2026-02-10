PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Jecke und närrische Tage - Polizei auf Karnevalstage vorbereitet

  • Bild-Infos
  • Download

Warendorf (ots)

Die Kreispolizeibehörde Warendorf ist für die kommenden närrischen Tage gut vorbereitet und begleitet mit zahlreichen Einsatzkräften karnevalistische Veranstaltungen und den Straßenkarneval in den Hochburgen im gesamten Kreis Warendorf. Auch Jugendschutzkontrollen wird es in diesem Jahr wieder zusammen mit den jeweils lokalen Ordnungs- und Jugendämtern geben.

Die Polizei wird konsequent gegen Störer und Straftäter einschreiten, Ermittlungsverfahren einleiten und scheut sich nicht, Randalierer für mehrere Stunden in Gewahrsam zu nehmen. Auch Alkoholkontrollen wird es geben: Vor Karneval, währenddessen und natürlich auch danach. Wer feiert und Alkohol trinkt oder Drogen nimmt, organisiert den Heimweg bereits vorher, bildet Fahrgemeinschaften oder setzt auf Bus- und Taxi.

Thema "Restalkohol": Ja, den gibt's und auch der ist gefährlich. Also, erst wieder nach vollständiger Ausnüchterung am Straßenverkehr teilnehmen.

Wir wünschen allen passiven und aktiven Karnevalisten schöne und sichere Stunden in den kommenden närrischen Tagen. Im Notfall 110!

  • 09.02.2026 – 12:55

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

    Warendorf (ots) - Am Montag, 16.02.2026 (Rosenmontag) fällt die Sprechstunde des Bezirksdienstes Neubeckum aus. In dringenden Fällen wenden Sie sich an die Polizeiwache Beckum oder eine andere Polizeidienststelle, die 24 Stunden besetzt ist. Alternativ können Sie die online Internetwache https://internetwache.polizei.nrw/ nutzen. In Notfällen wenden Sie sich über ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:54

    POL-WAF: Wadersloh. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 12.02.2026 (Altweiber) fällt die Sprechstunde des Bezirksdienstes Wadersloh aus. In dringenden Fällen wenden Sie sich an die Polizeiwache Beckum oder eine andere Polizeidienststelle, die 24 Stunden besetzt ist. Alternativ können Sie die online Internetwache https://internetwache.polizei.nrw/ nutzen. In Notfällen wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei. Rückfragen zur ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:50

    POL-WAF: Ennigerloh. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 12.02.2026 ist das Ennigerloher Rathaus wegen einer Veranstaltung auf dem Marktplatz geschlossen. Aus diesem Grund fällt die Sprechstunde des Bezirksdienstes Ennigerloh aus. In dringenden Fällen wenden Sie sich an die Polizeiwache Oelde oder eine andere Polizeiwache. Alternativ können die online Internetwache https://internetwache.polizei.nrw/ nutzen. In Notfällen wenden Sie sich über ...

    mehr
