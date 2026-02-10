PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann von mehreren Unbekannten angegriffen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

An der Straßenbahnhaltestelle "Neumarkt" sprühten am Montagabend gegen 21:20 Uhr mehrere Unbekannte einem 37-jährigen Mann zuerst Pfefferspray in die Augen und schlugen danach mit einem Stock auf ihn ein. Dadurch wurde er leicht verletzt.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um eine Gruppe von mindestens zehn jungen Männern gehandelt haben, welche von dem Geschädigten wie folgt beschrieben wurden:

   - männlich,
   - circa 20 Jahre alt,
   - südländisches Erscheinungsbild,
   - trugen schwarze Kleidung.

Die Hintergründe des Tatgeschehens sind derzeit unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, welche durch Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt aufgenommen wurden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621-33010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

