Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Parksensoren von Fahrzeug entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft die fest verbauten Parksensoren eines VW Touareg. Das Fahrzeug parkte zum Tatzeitpunkt in der Neudorfstraße in Mannheim-Friedrichsfeld. Die Sensoren waren in der Stoßstange des Fahrzeugs integriert und wurden mit einem derzeit nicht näher bestimmbaren Werkzeug ausgebaut. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter der Telefonnummer 06203-892029 oder beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203-93050 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

