PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher von Anwohner überrascht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag vernahm ein 72-jähriger Mann gegen 18:35 Uhr aus dem Wohnzimmer seiner Wohnung in der Continentalstraße Geräusche. Als der Mann die Räumlichkeit betrat und das Licht anmachte, erblickte er eine dunkel gekleidete Person auf seinem Balkon, die gerade versuchte, die Balkontür aufzubrechen. Als der Unbekannte auf den Senior aufmerksam wurde, ergriffen er sowie ein weiterer unbekannter Täter zu Fuß die Flucht in Richtung Waldstraße.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

   -männlich, ca. 185 cm groß, schlank, dunkel gekleidet
   -männlich, ca. 175 cm groß, dunkel gekleidet

Der entstandene Sachschaden an der Balkontür wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das Fachdezernat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 15:16

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitagabend, 6. Februar 2026, wurde in ein Mehrfamilienhaus in Weinheim eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 23.40 Uhr gelangten Unbekannte auf das Anwesen in der Zinkgräfenstraße und brachen die Balkontür einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses auf. Im Inneren ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:13

    POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstag zwischen 18:00 Uhr und 23:15 Uhr verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Narzissenweg und durchwühlte die Wohnräume nach Wertgegenständen. Um ins Innere zu gelangen, hebelten die Unbekannten die Terrassentür des Hauses auf. Ersten Ermittlungen zufolge wurde bei dem ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:13

    POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Porsche gestohlen, Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte haben zwischen Mittwochabend und Freitagmittag in der Potsdamer Straße einen Porsche entwendet und konnten damit unerkannt flüchten. Der Porsche Cayenne war dort am Fahrbahnrand abgestellt und hate ein Mannheimer Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren