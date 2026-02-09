Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher von Anwohner überrascht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag vernahm ein 72-jähriger Mann gegen 18:35 Uhr aus dem Wohnzimmer seiner Wohnung in der Continentalstraße Geräusche. Als der Mann die Räumlichkeit betrat und das Licht anmachte, erblickte er eine dunkel gekleidete Person auf seinem Balkon, die gerade versuchte, die Balkontür aufzubrechen. Als der Unbekannte auf den Senior aufmerksam wurde, ergriffen er sowie ein weiterer unbekannter Täter zu Fuß die Flucht in Richtung Waldstraße.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

-männlich, ca. 185 cm groß, schlank, dunkel gekleidet

-männlich, ca. 175 cm groß, dunkel gekleidet

Der entstandene Sachschaden an der Balkontür wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das Fachdezernat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell