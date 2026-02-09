Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend, 6. Februar 2026, wurde in ein Mehrfamilienhaus in Weinheim eingebrochen.

Zwischen 18.30 Uhr und 23.40 Uhr gelangten Unbekannte auf das Anwesen in der Zinkgräfenstraße und brachen die Balkontür einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses auf. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck, Taschen und Bargeld im Gesamtwert von rund 5.000 Euro.

Im gleichen Zeitraum wurde auch in ein weiteres, benachbartes Anwesen in derselben Straße eingebrochen. Auch hier wurden Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell