PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag gegen 15:30 Uhr verursachte eine 20-jährige BMW-Fahrerin 20.000 Euro Sachschaden, nachdem sie auf der L595 von der Fahrbahn abkam. Die junge Frau war von Allemühl in Richtung Schönbrunn unterwegs und geriet aus noch nicht geklärter Ursache in den Grünstreifen, wo sie mit einem Erdhügel kollidierte. Hierdurch entstand ein Totalschaden an dem BMW. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch an der Unfallstelle vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 15:11

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Golfbällen, Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein noch unbekannter Täter Golfbälle im Wert von mehreren Hundert Euro aus einem Golfballautomaten am Hohenhardter Hof. Der Unbekannte öffnete den Verkaufsautomaten gewaltsam und gelangte so an die Golfbälle. Der Automat befand sich an ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:03

    POL-MA: Mannheim: Schwerpunktkontrollen in Gaststätten in Mannheim

    Mannheim (ots) - Mitarbeiter der Gaststättenbehörde der Stadt Mannheim, Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal sowie der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim haben am vergangenen Freitag erneut gemeinsame Kontrollen von Gaststätten durchgeführt. Ziel war es, die Einhaltung der gaststätten- und spielrechtlichen Vorschriften zu ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:01

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

    Mannheim (ots) - Am Samstagmorgen um 09:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Korbangel/Neues Leben zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 38-jähriger Autofahrer war mit seinem Maserati auf der Straße Korbangel in Richtung Lichte Zeile unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt einer von rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren