Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag gegen 15:30 Uhr verursachte eine 20-jährige BMW-Fahrerin 20.000 Euro Sachschaden, nachdem sie auf der L595 von der Fahrbahn abkam. Die junge Frau war von Allemühl in Richtung Schönbrunn unterwegs und geriet aus noch nicht geklärter Ursache in den Grünstreifen, wo sie mit einem Erdhügel kollidierte. Hierdurch entstand ein Totalschaden an dem BMW. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch an der Unfallstelle vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell