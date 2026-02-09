Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Golfbällen, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein noch unbekannter Täter Golfbälle im Wert von mehreren Hundert Euro aus einem Golfballautomaten am Hohenhardter Hof.

Der Unbekannte öffnete den Verkaufsautomaten gewaltsam und gelangte so an die Golfbälle. Der Automat befand sich an der Driving Range des Golfclubs. Hierbei handelt es sich um einen Übungsplatz, welcher von Golfspielern zum Trainieren von Abschlägen genutzt wird. Bei dem Diebstahl handelt es sich bereits um die vierte Tat binnen eines Jahres.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell