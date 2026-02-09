PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von Golfbällen, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein noch unbekannter Täter Golfbälle im Wert von mehreren Hundert Euro aus einem Golfballautomaten am Hohenhardter Hof.

Der Unbekannte öffnete den Verkaufsautomaten gewaltsam und gelangte so an die Golfbälle. Der Automat befand sich an der Driving Range des Golfclubs. Hierbei handelt es sich um einen Übungsplatz, welcher von Golfspielern zum Trainieren von Abschlägen genutzt wird. Bei dem Diebstahl handelt es sich bereits um die vierte Tat binnen eines Jahres.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 15:03

    POL-MA: Mannheim: Schwerpunktkontrollen in Gaststätten in Mannheim

    Mannheim (ots) - Mitarbeiter der Gaststättenbehörde der Stadt Mannheim, Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal sowie der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim haben am vergangenen Freitag erneut gemeinsame Kontrollen von Gaststätten durchgeführt. Ziel war es, die Einhaltung der gaststätten- und spielrechtlichen Vorschriften zu ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:01

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

    Mannheim (ots) - Am Samstagmorgen um 09:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Korbangel/Neues Leben zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 38-jähriger Autofahrer war mit seinem Maserati auf der Straße Korbangel in Richtung Lichte Zeile unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt einer von rechts ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:00

    POL-MA: Mannheim: Hund verursacht Auffahrunfall

    Mannheim (ots) - Am Freitag um 13:25 Uhr ereignete sich auf der Waldstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Sandhofen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein Fiat, ein Hyundai und ein Mercedes fuhren hintereinander auf dem äußeren von insgesamt zwei geradeausführenden Fahrstreifen der Waldstraße, als plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn rannte. Die 59-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren