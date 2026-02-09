Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hund verursacht Auffahrunfall

Mannheim (ots)

Am Freitag um 13:25 Uhr ereignete sich auf der Waldstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Sandhofen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein Fiat, ein Hyundai und ein Mercedes fuhren hintereinander auf dem äußeren von insgesamt zwei geradeausführenden Fahrstreifen der Waldstraße, als plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn rannte. Die 59-jährige Fahrerin des Fiat bremste daraufhin und brachte ihr Fahrzeug zum Stehen. Der 35-jährige Fahrer des dahinterfahrenden Hyundai erkannte dies und konnte noch rechtzeitig abbremsen. Die 40-jährige Fahrerin des Mercedes reagierte zu spät und fuhr aufgrund eines unzureichenden Sicherheitsabstandes auf den Hyundai auf, wodurch dieser auf den Fiat geschoben wurde.

Der Gesamtschaden an den drei Autos wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Der 35-jährige Fahrer des Hyundai wurde durch den Aufprall leicht verletzt und noch vor Ort medizinisch versorgt.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Hund erschrocken und losgerissen. Er rannte auf die Fahrbahn, blieb aber bei dem Vorfall unverletzt. Die Besitzerin nahm ihren Hund im Anschluss wieder in ihre Obhut.

Die weiteren Unfallermittlungen übernahm das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

