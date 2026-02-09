PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Kraichgaustraße. Nachdem die Scheibe der Terrassentür mit einem Stein zerschlagen wurde, durchwühlte die Täterschaft die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilchen Hinweistelefon zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Jessica Bestwina
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 14:13

    POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis - Unbekannte stehlen Trinkgelddose

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Freitag, den 06.02.2026 entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 17:24 Uhr eine Trinkgelddose samt Inhalt aus dem Kassenbereich eines Gastronomiegeschäfts in der Straße "Neuer Markt". Bereits am 15.12.2025 gegen 20:41 Uhr wurde dort ebenfalls eine Trinkgelddose entwendet. Der Inhalt der Spardose beläuft sich auf über 1000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren