POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis - Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Kraichgaustraße. Nachdem die Scheibe der Terrassentür mit einem Stein zerschlagen wurde, durchwühlte die Täterschaft die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilchen Hinweistelefon zu melden.

