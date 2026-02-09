PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Leicht verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag kam es gegen 16:45 Uhr im Bereich der Waghäuseler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad.

Eine 28-jährige Autofahrerin fuhr die Waghäuseler Straße in Richtung Sankt-Leoner-Straße entlang. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie einen 88-jährigen Fahrradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden.

Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto sowie dem Fahrrad entstand geringfügiger Sachschaden.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

