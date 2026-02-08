Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand unterhalb der Brücke B36 - PM Nr. 3

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Abend im Bereich des Rangierbahnhofs, unterhalb einer Brücke (B36), zu einer größeren Rauchentwicklung. Nachdem mehrere Anrufer dies gegen 17:15 Uhr gemeldet hatten, wurden mehrere Einsatzkräfte entsandt. Als Ursache des Rauches konnte brennender Unrat im Bereich eines Brückenpfeilers ausgemacht werden, der von der Berufsfeuerwehr Mannheim gelöscht werden konnte. Am Brückenpfeiler entstand kein Sachschaden.

Warum es zu dem Brand gekommen war, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau.

