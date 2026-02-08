PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Ingelheim - OT Heidesheim (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, kam es gegen 16:25 Uhr, im Einmündungsbereich der Bundesautobahn 60 und der Mainzer Landstraße in Fahrtrichtung Bingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte von der BAB 60 nach links in die Mainzer Landstraße in Fahrtrichtung Heidesheim einzubiegen. Hierbei übersah sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 38-jährige Fahrradfahrerin, die in Richtung Mainz unterwegs war. Infolge der Kollision wurde die 38-Jährige leicht verletzt und durch den hinzugezogenen Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 04:58

    POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer auf der L428 bei Großwinternheim

    Ingelheim (ots) - Am Sonntag, den 01.02.2026, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auf der L428 zwischen Großwinternheim und Schwabenheim an der Selz ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers und mehrerer PKW. Ein 29-jähriger Fahrradfahrer sowie ein 64-jähriger PKW-Fahrer befuhren in genannter Reihenfolge die L428 aus Richtung Großwinternheim kommend in ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:13

    POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Schwabenheim

    Ingelheim (ots) - Am Samstag, den 24.01.2026 gegen 15:45 Uhr ereignete sich in Schwabenheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, wobei sich ein Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort entfernte. Nachdem eines der späteren unfallbeteiligten Fahrzeuge die Chambolle-Musigny-Straße in Schwabenheim in Fahrtrichtung Bubenheim befuhr, kam diesem in einer Kurve ein PKW entgegen und streifte das Fahrzeug, sodass Sachschaden ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 06:44

    POL-PIING: Verkehrsunfallaflucht in Heidesheim

    Heidesheim (ots) - Am Donnerstag, den 15.01.2026 gegen 12:50 Uhr ereignete sich in Heidesheim in der Mainzer Straße ein Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher sich von der Örtlichkeit entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer befuhr vermutlich mit einem Kraftfahrzeug die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Budenheim und kollidierte aufgrund zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren