Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Ingelheim - OT Heidesheim (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, kam es gegen 16:25 Uhr, im Einmündungsbereich der Bundesautobahn 60 und der Mainzer Landstraße in Fahrtrichtung Bingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte von der BAB 60 nach links in die Mainzer Landstraße in Fahrtrichtung Heidesheim einzubiegen. Hierbei übersah sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 38-jährige Fahrradfahrerin, die in Richtung Mainz unterwegs war. Infolge der Kollision wurde die 38-Jährige leicht verletzt und durch den hinzugezogenen Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

