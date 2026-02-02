Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer auf der L428 bei Großwinternheim

Ingelheim (ots)

Am Sonntag, den 01.02.2026, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auf der L428 zwischen Großwinternheim und Schwabenheim an der Selz ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers und mehrerer PKW. Ein 29-jähriger Fahrradfahrer sowie ein 64-jähriger PKW-Fahrer befuhren in genannter Reihenfolge die L428 aus Richtung Großwinternheim kommend in Fahrtrichtung Schwabenheim. Der Fahrradfahrer war hierbei ohne Rücklicht unterwegs. In der Folge wurde dieser durch den nachfolgenden PKW-Fahrer übersehen, wodurch es zur Kollision kam. Der 64-Jährige versuchte noch, dem 29-Jährigen auszuweichen, kollidierte dabei jedoch mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW. Der Fahrradfahrer wurde über die Motorhaube des PKW geschleudert und schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Der 29-Jährige erlitt hierbei Frakturen im Bereich des Kopfes und wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst, zwecks weiterer Behandlungen, in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr für den 29-Jährigen bestand nach ersten Einschätzungen nicht. Die beiden PKW-Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell