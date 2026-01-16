Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallaflucht in Heidesheim

Heidesheim (ots)

Am Donnerstag, den 15.01.2026 gegen 12:50 Uhr ereignete sich in Heidesheim in der Mainzer Straße ein Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher sich von der Örtlichkeit entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer befuhr vermutlich mit einem Kraftfahrzeug die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Budenheim und kollidierte aufgrund zu geringen Seitenabstands mit einem Verkehrsschild am Fahrbahnrand. Es entstand Sachschaden am Verkehrsschild und vermutlich am flüchtigen Fahrzeug. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim (06132/65510) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell