Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl von 17 Gasflaschen im Baumarkt

Ingelheim (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht im Gewerbegebiet Am Nahering mehrere Gasflaschen entwendet. Zwischen 23:30 und 24:00 Uhr wurde die Gittertür eines Stahlverschlags gewaltsam geöffnet und insgesamt 17 rote Gasflaschen entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

