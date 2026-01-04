Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Streit um Parkplatz eskaliert - Strafverfahren eingeleitet

Gau-Algesheim (ots)

Am Freitag, den 02.01.2026, kam es auf dem Parkplatz eines Freizeitbades zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern. Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten ein 49-jähriger Pkw-Fahrer und ein 61-jähriger Mann aufgrund einer freien Parklücke miteinander in Streit. Der 49-Jährige beabsichtigte, sein Fahrzeug vorwärts in die Parklücke einzuparken. Der 61-Jährige versuchte hingegen, die Parklücke für den herannahenden Pkw seiner Ehefrau freizuhalten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 61-Jährige dem 49-Jährigen mit der Faust gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend soll der 49-Jährige den 61-Jährigen beleidigt haben. Gegen beide Beteiligten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell