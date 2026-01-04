PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Streit um Parkplatz eskaliert - Strafverfahren eingeleitet

Gau-Algesheim (ots)

Am Freitag, den 02.01.2026, kam es auf dem Parkplatz eines Freizeitbades zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern. Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten ein 49-jähriger Pkw-Fahrer und ein 61-jähriger Mann aufgrund einer freien Parklücke miteinander in Streit. Der 49-Jährige beabsichtigte, sein Fahrzeug vorwärts in die Parklücke einzuparken. Der 61-Jährige versuchte hingegen, die Parklücke für den herannahenden Pkw seiner Ehefrau freizuhalten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 61-Jährige dem 49-Jährigen mit der Faust gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend soll der 49-Jährige den 61-Jährigen beleidigt haben. Gegen beide Beteiligten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Ingelheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Ingelheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 09:38

    POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ockenheim - Zeugenaufruf

    Ockenheim (ots) - Am Freitag, den 02.01.2026, kam es gegen 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die dortige Alleestraße aus Richtung der Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung der Mainzer Straße. In Höhe der Einmündung zur Feldstraße touchierte dieser im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, infolgedessen dieser am linken Fahrzeugheck ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 14:54

    POL-PIING: Kellerbrand in Nieder-Ingelheim

    Ingelheim (ots) - In der Nacht zum 26.12.2025, gegen 02:35 Uhr, ging bei der Polizei ein Notruf wegen eines Häuserbrandes in Nieder-Ingelheim ein. Vor Ort konnten die eingesetzten Funkstreifenbesatzungen feststellen, dass aus zwei miteinander verbundene Mehrfamilienhäuser Rauch aufstieg. Die anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus den Gebäuden evakuiert werden. Alle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren