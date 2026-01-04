Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Ockenheim - Zeugenaufruf

Ockenheim (ots)

Am Freitag, den 02.01.2026, kam es gegen 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die dortige Alleestraße aus Richtung der Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung der Mainzer Straße. In Höhe der Einmündung zur Feldstraße touchierte dieser im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, infolgedessen dieser am linken Fahrzeugheck geringfügig beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

