POL-CE: Einbruch in ein Wohnmobil
Celle (ots)
Am Samstag wurde in der Hafenstraße ein Wohnmobil zum Ziel eines Einbruchs. Zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Seitenfenster in das Fahrzeug. Im Inneren durchsuchte er das Wohnmobil und flüchtete anschließend unerkannt von Tatort. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Die Polizei bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise.
