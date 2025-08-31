PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in ein Wohnmobil

Celle (ots)

Am Samstag wurde in der Hafenstraße ein Wohnmobil zum Ziel eines Einbruchs. Zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Seitenfenster in das Fahrzeug. Im Inneren durchsuchte er das Wohnmobil und flüchtete anschließend unerkannt von Tatort. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Die Polizei bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 11:40

    POL-CE: Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Wietzenbruch (ots) - Am Freitagabend kam es in der Straße Hegewinkel zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Ermittlungen verschaffte sich der Täter zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Haus. Im Haus entwendete der Einbrecher Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend gelang ihm unerkannt die Flucht. Die Hauseigentümerin hielt sich ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 12:05

    POL-CE: Unfall mit zwei Leichtverletzten in Faßberg

    Faßberg (ots) - Gestern (28.08.2025) Nachmittag wurden bei einem Unfall in Faßberg zwei Personen leicht verletzt. Die 40 Jahre alte Fahrerin eines BMW befuhr die L280 aus Unterlüß kommend in Richtung Müden. Im Bereich einer Kurve musste sie gegen 15:00 Uhr ihr Fahrzeug aufgrund von dort stattfindenden Baumfällarbeiten abbremsen. Die Arbeiten wurden mit einem Baustellenfahrzeug mit eingeschaltetem Blinklicht ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:55

    POL-CE: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

    Celle (ots) - Am Montag, 04.08.2025, ist es in Celle in der Straße "An der Hasenbahn" zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 17jähriger befand sich mit zwei Begleitern gegen 22:20 Uhr auf einer Bank am dortigen Spielplatz, gegenüber des Einkaufszentrums. Dort wurden sie zunächst von drei unbekannten jungen Männern angesprochen. Dann trat einer der drei Unbekannten den 17jährigen und schlug ihm anschließend mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren