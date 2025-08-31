POL-CE: Einbruch in ein Wohnmobil

Celle (ots) - Am Montag, 04.08.2025, ist es in Celle in der Straße "An der Hasenbahn" zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 17jähriger befand sich mit zwei Begleitern gegen 22:20 Uhr auf einer Bank am dortigen Spielplatz, gegenüber des Einkaufszentrums. Dort wurden sie zunächst von drei unbekannten jungen Männern angesprochen. Dann trat einer der drei Unbekannten den 17jährigen und schlug ihm anschließend mit ...

