POL-CE: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Wietzenbruch (ots)

Am Freitagabend kam es in der Straße Hegewinkel zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Ermittlungen verschaffte sich der Täter zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Haus. Im Haus entwendete der Einbrecher Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend gelang ihm unerkannt die Flucht. Die Hauseigentümerin hielt sich zum Zeitpunkt der Tat in dem Haus auf, bemerkte den Einbruch jedoch zunächst nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit Hinweisen an die Polizei Celle zu melden.

