Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl einer Handtasche - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

Am Samstag, 10.01.2026 kam es in der Gemüseabteilung eines Supermarkts im Nahering Ingelheim zwischen 16:50 und 17:00 Uhr zum Diebstahl einer Handtasche. Durch einen bisher unbekannten Täter wurde die braune Lederhandtasche der Geschädigten in einem unbeobachteten Moment aus dem Einkaufswagen entwendet. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell