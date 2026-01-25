PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht in Schwabenheim

Ingelheim (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026 gegen 15:45 Uhr ereignete sich in Schwabenheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, wobei sich ein Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Nachdem eines der späteren unfallbeteiligten Fahrzeuge die Chambolle-Musigny-Straße in Schwabenheim in Fahrtrichtung Bubenheim befuhr, kam diesem in einer Kurve ein PKW entgegen und streifte das Fahrzeug, sodass Sachschaden entstand. Im Anschluss entfernte sich der PKW-Führer mit hoher Geschwindigkeit. Hierbei soll es sich um einen dunklen Audi Avant, welcher bereits mehrere Beschädigungen aufwies, gehandelt haben.

Zeugen des Unfalls, welche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Ingelheim (06132/65510) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren