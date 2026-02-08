Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand unterhalb der Brücke B36 - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es im Bereich des Mannheimer Rangierbahnhofes zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist eine bislang unklare Rauchentwicklung unterhalb der Brücke der B36 über die Gleise des Rangierbahnhofes. Aufgrund der Rauchentwicklung kann es zu Beeinträchtigungen kommen, deshalb ist die B36 in beide Fahrtrichtungen in Höhe dieser Brücke für den Verkehr aktuell gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell