POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Bauwagens - PM Nr. 1

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Brand eines Bauwagens in Ilvesheim, bei den dortigen Neckarplatten 4, eingesetzt. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Bedingt durch die Einsatz- und Brandbekämpfungsmaßnahmen kann es vor Ort zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

