Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Samstagabend wurde in ein Einfamilienhaus in der Wieslocher Ludwig-Wagner-Straße eingebrochen und hierbei verschiedene Wertgegenstände entwendet.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr gewaltsam Zutritt in das Haus, indem sie die Scheibe der Balkontüre einschlugen. Im Inneren des Gebäudes angelangt, entwendeten die Täter dann Bargeld und Schmuck, in bislang noch unbekannter Höhe. Danach gelang den Tätern unerkannt die Flucht.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das Fachdezernat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten und sachdienliche Hinweise zu der Tat / den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell