PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Samstagabend wurde in ein Einfamilienhaus in der Wieslocher Ludwig-Wagner-Straße eingebrochen und hierbei verschiedene Wertgegenstände entwendet.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr gewaltsam Zutritt in das Haus, indem sie die Scheibe der Balkontüre einschlugen. Im Inneren des Gebäudes angelangt, entwendeten die Täter dann Bargeld und Schmuck, in bislang noch unbekannter Höhe. Danach gelang den Tätern unerkannt die Flucht.

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das Fachdezernat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten und sachdienliche Hinweise zu der Tat / den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 18:43

    POL-MA: Mannheim: Demonstration zur Unterstützung der kurdischen Bevölkerung in Syrien

    Mannheim (ots) - Um auf die Situation der kurdischen Bevölkerung in Syrien aufmerksam zu machen und ihre Solidarität zu bekunden, versammelten sich am Samstag Mittag gegen 14:45 Uhr ca. 900 Teilnehmer einer Demonstration. Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Alten Meßplatz führte diese durch die Mannheimer Innenstadt und wurde gegen 17 Uhr mit einer ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 11:48

    POL-MA: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten-PM-Nr. 2

    Mannheim-Luzenberg (ots) - Wie bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6212204 ereignete sich in den frühen Morgenstunden (06:00 Uhr) des heutigen Tages ein Verkehrsunfall im Bereich der Luzenbergstraße (B44). Hierbei befuhr ein 26-jähriger Audi-Fahrer die Luzenbergstraße (B44), in Richtung MA-Waldhof und übersah beim Linksabbiegen, in die Sandhofer Straße, den vorfahrtsberechtigten ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 08:30

    POL-MA: Hirschberg: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer ohne Zulassung

    Hirschberg (ots) - Am späten Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, fiel den Beamten des Polizeireviers Ladenburg, ein Pkw Opel mit einem beschädigten Zulassungsstempel auf, der auf dem Rasthof Hirschberg fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren