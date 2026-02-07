PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Demonstration zur Unterstützung der kurdischen Bevölkerung in Syrien

Mannheim (ots)

Um auf die Situation der kurdischen Bevölkerung in Syrien aufmerksam zu machen und ihre Solidarität zu bekunden, versammelten sich am Samstag Mittag gegen 14:45 Uhr ca. 900 Teilnehmer einer Demonstration. Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Alten Meßplatz führte diese durch die Mannheimer Innenstadt und wurde gegen 17 Uhr mit einer Abschlußkungebung im Ehrenhof beendet. Der Aufzug verlief friedlich und störungsfrei. Es kam lediglich zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da der ÖPNV und der Individualverkehr im Bereich der Aufzugsstrecke um- bzw. abgeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

