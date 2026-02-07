PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer ohne Zulassung

Hirschberg (ots)

Am späten Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, fiel den Beamten des Polizeireviers Ladenburg, ein Pkw Opel mit einem beschädigten Zulassungsstempel auf, der auf dem Rasthof Hirschberg fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von knapp 2,1 Promille. Die weiteren Überprüfungen ergaben zudem, dass das Fahrzeug seit Anfang Februar nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen ist. Der 40-jährige Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme durch einen Arzt zum Polizeirevier Ladenburg begleiten. Ob er tatsächlich im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, bleibt Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Ladenburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
