Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2602008

Haan / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Samstag, 24. Januar 2026, beschädigte zwischen 15 Uhr und 20:15 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug in Haan an der Horstmannsmühle einen Gartenzaun sowie mehrere Steine der Grundstücksbegrenzung. An der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass möglicherweise ein Transporter den Schaden verursachte. Die Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden wird vorläufig auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Montag, 2. Februar 2026, wurde in Langenfeld ein Opel Corsa auf der Kölner Straße von einem auf der Fahrbahn liegenden Poller beschädigt, der vermutlich von einem unbekannten Fahrzeug aus der Verankerung gerissen worden war. Gegen 2 Uhr befuhr der Fahrer des Opels mit dem Auto die Kölner Straße in Richtung der Düsseldorfer Straße, als er mit dem Poller kollidierte. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. --- Velbert ---

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

