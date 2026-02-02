Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei erbittet Hinweise - Aufbruchsserie bei Handwerkerautos setzt sich fort - 2602009

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen setzte sich die Serie von Aufbrüchen bei Handwerkerautos (siehe unsere Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6205650) im Kreis Mettmann fort.

---Mettmann---

In Mettmann brachen Unbekannte in der Nacht auf Freitag, 30. Januar 2026, in der Allensteiner Straße einen Mercedes Sprinter auf, der in Höhe der Hausnummer 4 parkte. Sie bohrten das Schloss der Hecktür auf und entwendeten diverse Werkzeuge aus dem Innenraum. Die genaue Höhe des Schadens ist zurzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen. Hinweise nimmt die Polizei Mettmann unter Telefon 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

---Langenfeld---

Einen Schwerpunkt hatte die Serie von Transporter-Aufbrüchen in Langenfeld. Hier brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in der Nacht auf Freitag, 30. Januar 2026, in der Königsberger Straße zwei Opel Vivaro auf. Bei beiden Autos schnitten sie die Seitentüren auf. Aus dem einen Transporter entwendeten sie Werkzeuge und eine Lautsprecheranlage, beim zweiten Auto blieben sie ohne Beute. Der Schaden liegt geschätzt im mittleren vierstelligen Bereich. Ein aufmerksamer Zeuge nahm gegen 22:30 Uhr am Donnerstag, 29. Januar 2026, am Tatort ein lautes Geräusch wahr und beobachtete eine hell gekleidete Person an einem silbernen Auto mit vermutlich ausländischem Kennzeichen.

In derselben Nacht schnitten Unbekannte zwischen 19:30 Uhr am Donnerstagabend und 8 Uhr am Freitag auch die Seitentür eines Ford Transit Custom in der Jahnstraße auf und entwendeten Werkzeuge sowie Arbeitsgeräte mit einem geschätzt fünfstelligen Wert.

Zwischen Donnerstag, 29. Januar 2026, 15 Uhr, und Sonntag, 1. Februar 2026, 16:30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in einen Mercedes Vito ein, der auf dem Parkplatz am Friedhof an der Richrather Straße abgestellt war. Sie hebelten die Seitentür auf und entwendeten eine Werkzeugkiste mit Inhalt. Auch aus einem in der Eichenfeldstraße abgestellten VW Transporter entwendeten unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen Donnerstag, 29. Januar 2026, 16 Uhr, und Montag, 2. Februar 2026, 5 Uhr, Werkzeuge und Arbeitsgeräte.

In der Bahnstraße entwendeten Unbekannte zwischen Samstag, 31. Januar 2026, 20 Uhr, und Sonntag, 1. Februar 2026, 9 Uhr, aus einem VW Crafter diverse Werkzeuge, indem sie die Seitentür aufschnitten. Ebenfalls zwischen dem 31. Januar 2026 und dem 1. Februar 2026 versuchten Unbekannte, auch in der Sperberstraße in einen Ford Transit Custom einzudringen, blieben aber erfolglos. Bei einem zweiten Ford Transit Custom gelang ihnen in derselben Straße dagegen der Aufbruch - die Täterinnen oder Täter entwendeten zwei Spezialmaschinen.

Zu allen genannten Taten ermittelt die Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

---Hilden---

In Hilden brachen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag, 1. Februar 2026, zwei Transporter auf. Bei einem auf der Kölner Straße in Höhe der Hausnummer 2 geparkten Opel Vivaro entwendeten die Täterinnen oder Täter mehrere Arbeitsgeräte und drei Werkzeugkoffer, indem sie die seitliche Tür aufschnitten. Auf dieselbe Weise öffneten sie auch einen VW Crafter, der in der benachbarten Straße Am Wiedenhof abgestellt war. Ob auch aus diesem Auto etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise zu den genannten Autoaufbrüchen nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

---Monheim---

Gleich zweimal schlugen unbekannte Täterinnen oder Täter in der Reiherstraße in Monheim am Rhein zu. Zwischen Mittwoch, 28. Januar 2026, 9:30 Uhr, und Sonntag, 1. Februar 2026, 15:45 Uhr, öffneten sie gewaltsam die Seitentür eines VW Crafter, der in Höhe der Hausnummer 13 parkte. Aus dem Innenraum des Transporters entwendeten sie Werkzeuge und Messgeräte. Der Schaden liegt nach vorläufiger Schätzung im fünfstelligen Euro-Bereich. Bei einem Renault Trafic, der ebenfalls in der Reiherstraße parkte, blieben die Unbekannten dagegen erfolglos: Sie schnitten ein Loch in die Seitentür, konnten aber nichts erbeuten.

Zwischen Samstag, 31. Januar 2026, 20 Uhr, und Sonntag, 1. Februar 2026, 5:30 Uhr, brachen Unbekannte auch in der Kranichstraße einen Ford Transit Custom auf. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und verursachten so einen Schaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu den genannten Taten nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell