POL-ME: Aufbruchserie bei Handwerkerautos: Polizei bittet um Hinweise - 2601097

Aufbruchserie bei Handwerkerautos: Polizei bittet um Hinweise

Hilden / Mettmann / Ratingen (ots)

In mehreren Städten des Kreis Mettmanns wurden in der Nacht auf Dienstag, 27. Januar 2026, offenbar gezielt Handwerkerautos aufgebrochen, um Arbeitsgeräte und Werkzeuge zu stehlen. Die Polizei ermittelt zu der Aufbruchsserie und bittet um Hinweise.

In Hilden schlugen die unbekannten Täterinnen und Täter gleich mehrmals zu. Im Johann-Strauß-Weg drangen sie zwischen Montag, 26. Januar 2026, 16 Uhr, und Dienstag, 27. Januar 2026, 6:30 Uhr, gewaltsam in zwei Transporter ein, die in Höhe der Hausnummer 8 parkten. Sie schnitten bei einem Ford Transit und einem Renault Trafic die Seitentüren auf und entwendeten Baumaschinen.

Auch bei einem Ford Transit, der im selben Zeitraum an der Köbener Straße in Höhe der Hausnummer 18 parkte, schnitten unbekannte Täterinnen oder Täter die Seitentür auf und entwendeten diverse Werkzeuge und Maschinen.

In zwei Fällen blieben die Autoaufbrüche in Hilden erfolglos: In der Straße Auf dem Sand hebelten Unbekannte zwischen Montag, 26. Januar 2026, 17 Uhr, und Dienstag, 27. Januar 2026, 7 Uhr, die seitliche Tür eines Mercedes Vito auf, der in Höhe der Hausnummer 7 parkte. Sie entwendeten jedoch nichts aus dem Innern des Transporters. Mit derselben Methode öffneten die Täterinnen oder Täter einen weiteren Mercedes Vito, der in der Straße Am Kosenberg in Höhe der Hausnummer 28 geparkt war. Auch hier blieben die Unbekannten ohne Tatbeute.

In Mettmann kam es ebenfalls zu einer Einbruchserie in Firmenautos. Hier entwendeten unbekannte Täterinnen oder Täter aus einem Fiat Ducato diverse elektronische Werkzeuge, nachdem sie den Transporter gewaltsam geöffnet hatten. Das Auto parkte zwischen Montag, 26. Januar 2026, 20 Uhr, und Dienstag, 27. Januar 2026, 12 Uhr, an der Hasselbeckstraße in Höhe der Hausnummer 6.

Auch im Bereich der Berliner Straße / Leipziger Straße stahlen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag aus einem Nissan und einem Mercedes Sprinter diverse Werkzeuge, nachdem sie gewaltsam die Seitentüren geöffnet hatten. In der benachbarten Nordstraße blieben die Täterinnen oder Täter ohne Beute: Sie drangen zwar gewaltsam in einen Mercedes Vito ein, der in Höhe der Hausnummer 85 parkte, konnten aber nichts entwenden. In der Straße Am Heimsang brachen Unbekannte in Mettmann einen weiteren Transporter auf, der in Höhe der Hausnummer 10 parkte: Hier entwendeten die Täterinnen oder Täter ebenfalls in der Nacht auf Dienstag Werkzeuge aus einem Mercedes Vito.

In Ratingen schnitten unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen Montag, 26. Januar 2026, 17:30 Uhr, und Dienstag, 27. Januar 2026, 13 Uhr, in der Straße An der Pönt auf dem Parkplatz eines Hotels die Seitentüren von zwei Transportern auf. Aus den Mercedes Sprintern entwendeten sie Maschinen und Werkzeuge.

Die Kriminalpolizei ermittelt in allen genannten Fällen und prüft zurzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten und weiteren Fällen in der Vergangenheit (siehe unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6204119).

Zudem bittet die Polizei um Hinweise und fragt: Wer hat in der Nacht auf Dienstag an den genannten Orten Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise bitte jederzeit an die Polizei Hilden (Telefon 02103 898-6410), die Polizei Mettmann (Telefon 02104 982-6250) oder die Polizei Ratingen (Telefon 02102 9981-6210).

