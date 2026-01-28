Polizei Mettmann

POL-ME: Mitsubishi Colt brennt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - 2601096

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 28. Januar 2026, brannte in einem Wohngebiet in Monheim am Rhein ein geparkter Mitsubishi Colt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 2:30 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin das brennende Auto am Straßenrand an der Tegeler Straße und alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer schnell löschen konnte. Der 18 Jahre alte Mitsubishi wurde durch den Brand stark beschädigt.

Zur Tatzeit wurde ein verdächtiger schwarzer BMW in der Nähe des Tatorts gesehen. Die ermittelnde Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und fragt:

Wer hat in der Nacht auf Mittwoch an der Tegeler Straße etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell