POL-ME: Exhibitionist zeigt sich vor Frau: Polizei bittet um Hinweise - 2601095

Ratingen (ots)

Am Dienstag, 27. Januar 2026, zeigte sich in Ratingen ein Exhibitionist einer 36-jährigen Frau in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12:15 Uhr war die 36-jährige Ratingerin mit ihrem Hund in dem Park am "Obertor" unterwegs, als sie einen unbekannten Täter auf einer Parkbank bemerkte, der sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte. Die 36-jährige Frau verließ den Park und alarmierte richtigerweise die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte den Täter leider nicht mehr antreffen. Er wird beschrieben als:

- 45 bis 50 Jahre alt - ungefähr 1,80 Meter groß - kräftig - mit dünnem, dunklem Kinnbart - trug eine graue Jogginghose, ein blau kariertes Hemd, eine Kapuzenjacke und graue Mütze - mit südländischem Erscheinungsbild - spricht gebrochen Deutsch

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

