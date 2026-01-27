PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich vor Frau: Polizei bittet um Hinweise - 2601095

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich vor Frau: Polizei bittet um Hinweise - 2601095
  • Bild-Infos
  • Download

Ratingen (ots)

Am Dienstag, 27. Januar 2026, zeigte sich in Ratingen ein Exhibitionist einer 36-jährigen Frau in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12:15 Uhr war die 36-jährige Ratingerin mit ihrem Hund in dem Park am "Obertor" unterwegs, als sie einen unbekannten Täter auf einer Parkbank bemerkte, der sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte. Die 36-jährige Frau verließ den Park und alarmierte richtigerweise die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte den Täter leider nicht mehr antreffen. Er wird beschrieben als:

   - 45 bis 50 Jahre alt
   - ungefähr 1,80 Meter groß
   - kräftig
   - mit dünnem, dunklem Kinnbart
   - trug eine graue Jogginghose, ein blau kariertes Hemd, eine 
     Kapuzenjacke und graue Mütze
   - mit südländischem Erscheinungsbild
   - spricht gebrochen Deutsch

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren