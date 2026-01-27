POL-ME: Exhibitionist zeigt sich vor Frau: Polizei bittet um Hinweise - 2601095
Ratingen (ots)
Am Dienstag, 27. Januar 2026, zeigte sich in Ratingen ein Exhibitionist einer 36-jährigen Frau in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 12:15 Uhr war die 36-jährige Ratingerin mit ihrem Hund in dem Park am "Obertor" unterwegs, als sie einen unbekannten Täter auf einer Parkbank bemerkte, der sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte. Die 36-jährige Frau verließ den Park und alarmierte richtigerweise die Polizei.
Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte den Täter leider nicht mehr antreffen. Er wird beschrieben als:
- 45 bis 50 Jahre alt - ungefähr 1,80 Meter groß - kräftig - mit dünnem, dunklem Kinnbart - trug eine graue Jogginghose, ein blau kariertes Hemd, eine Kapuzenjacke und graue Mütze - mit südländischem Erscheinungsbild - spricht gebrochen Deutsch
Die Polizei fragt:
Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
