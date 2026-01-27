POL-ME: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei fasst Tatverdächtigen - 2601094

Polizei Mettmann

Ratingen (ots)

In Ratingen konnte die Polizei in der Nacht auf Dienstag, 27. Januar 2026, einen Mann stellen, der im Verdacht steht, einen Zigarettenautomaten gesprengt zu haben. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:45 Uhr wurde ein Zeuge in der Straße Alter Kirchweg durch einen lauten Knall geweckt. Beim Blick aus dem Fenster beobachtete er an der Kreuzung Alter Kirchweg / Am Feldkothen eine starke Rauchentwicklung an einem dortigen Zigarettenautomaten sowie eine Person, die sich rasch auf einem E-Scooter in Richtung der Straße Am Roten Kreuz entfernte. Er alarmierte richtigerweise die Polizei, die schnell am Tatort erschien und die Sprengung des Zigarettenautomaten feststellte. Der Sachschaden am Automaten wird auf eine Summe von circa 2.000 Euro geschätzt.

Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort näherte sich den Polizistinnen und Polizisten ein E-Scooter-Fahrer, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Er wurde von den Einsatzkräften angehalten und kontrolliert. Der 35-jährige Deutsche aus Ratingen führte in einem Rucksack eine ungewöhnlich hohe Zahl von originalverpackten Zigarettenpackungen mit sich, zu deren Herkunft er keine glaubwürdige Erklärung geben konnte. Die Einsatzkräfte nahmen ihn daraufhin vorläufig fest und brachten ihn zur Wache.

Gegen den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Ratinger wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

