Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Tatverdächtigen nach versuchtem Raub - 2601091

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

Am Montagnachmittag, 26. Januar 2026, konnte die Polizei nach einem versuchten Raub auf eine 45-jährige Velberterin einen 24-jährigen Tatverdächtigen stellen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15:10 Uhr war die 45-jährige Velberterin zu Fuß auf der Von-Humboldt-Straße in Richtung Geschwister-Scholl-Gymnasium unterwegs, als ihr der 24-jährige Tatverdächtige in Höhe der Haltestelle "Brehmstraße" entgegenkam. Er forderte sie auf, ihm ihre Einkaufstüte zu geben. Die Velberterin weigerte sich und setzte sich gegen den 24-Jährigen zur Wehr, als dieser an der Tüte riss. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Brehmstraße.

Gemeinsam mit einer Zeugin alarmierte die 45-Jährige die Polizei, die den Tatverdächtigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Nähe der Brehmstraße stellen konnte.

Die Einsatzkräfte brachten den polizeilich schon mehrfach in Erscheinung getreten Deutschen zur Polizeiwache. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein entsprechendes Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell