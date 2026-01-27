POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in Velbert - Polizei bittet um Hinweise - 2601090
Velbert (ots)
Am Montag, 26. Januar 2026, zeigte sich in Velbert-Neviges ein Exhibitionist einer Jugendlichen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 14:30 Uhr wartete die 14-jährige Velberterin an der Elberfelder Straße an der Haltestelle Panoramabad auf den Bus. Ein Mann näherte sich der Jugendlichen und führte dabei sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Die 14-Jährige entfernte sich daraufhin und alarmierte richtigerweise die Polizei.
Der Täter flüchtete in Richtung Am Rosenhügel. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte ihn leider nicht mehr antreffen.
Der Exhibitionist wird beschrieben als:
- männlich - circa 50 bis 52 Jahre alt - circa 1,75 bis 1,85 Meter groß - europäisches Erscheinungsbild - normale Statur - trug eine graue Jacke, Jeans und eine graue Wollmütze
Die Polizei fragt:
Wer hat die exhibitionistischen Handlungen des Mannes beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell