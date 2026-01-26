POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601086

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Zeit von Freitag, 9. Januar 2026, bis zum Freitag, 23. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße An der Fest in Ratingen-Ost. Unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. An der Tür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

In der Nacht auf Samstag, 24. Januar 2026, brachen bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher in die Büroräume eines Seniorenheims an der Straße Auf der Aue ein. In der Zeit von 21 Uhr am Freitagabend, 23. Januar 2026, bis 0:10 Uhr des Samstags hebelten die Täterinnen oder Täter gleich mehrere Türen von Büroräumen auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Wie sie zuvor das Seniorenheim betreten konnten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. An den Bürotüren entstand ein geschätzter Schaden von jeweils mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Ebenfalls in der Nacht auf Samstag, 24. Januar 2026, kam es zu einem weiteren Einbruchdiebstahl in die Büroräume eines Altenheims, diesmal jedoch an der Angerstraße: In der Zeit von 20:30 Uhr am Freitagabend, 23. Januar 2026, bis Samstagmorgen, 24. Januar 2026, 5:15 Uhr, schlugen unbekannte Täterinnen oder Täter eine Glasscheibe ein, um in die Diensträume zu gelangen. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Am Sonntagabend, 25. Januar 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kalkstraße in Lintorf ein. In der Zeit von 17 Uhr bis 21:30 Uhr schlugen die Einbrecherinnen oder Einbrecher ein Loch in das Küchenfenster und öffneten es anschließend. Sie betraten die Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Schmuck im geschätzten Wert von mehreren tausend Euro und flohen anschließend unerkannt auf dem Einstiegsweg. Am Fenster entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Samstag, 24. Januar 2026, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in der Zeit von 16 Uhr bis 19:30 Uhr das Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gluckstraße auf. Sie drangen in die Wohnräume ein und durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen stahlen sie Schmuck und Bargeld und flohen anschließend auf dem Einstiegsweg unerkannt. Am Fenster entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Zeit von Samstagnachmittag, 17. Januar 2026, bis Montagvormittag, 19. Januar 2026, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Buchhandlung an der Kaiserstraße in Haan. Unbekannte Täterinnen oder Täter hebelten eine Zugangstür auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Angaben zur Schadenshöhe lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Donnerstagmittag, 22. Januar 2026, bis Freitagnachmittag, 23. Januar 2026, brachen bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Opladener Straße in Reusrath auf. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. An der Tür entstand ein geschätzter Schaden von circa 1.000 Euro.

Am Samstagabend, 24. Januar 2026, gegen 20:45 Uhr, schlugen zwei unbekannte Einbrecher die Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung an der Seidenweberstraße 134 ein. Als die zwei Täter eine zufällig anwesende Fußgängerin bemerkten, flohen sie unerkannt in Richtung Färberstraße. Die Zeugin alarmierte folgerichtig die Polizei. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte konnten die flüchtigen Einbrecher trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen.

Die schwarz gekleideten Einbrecher können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person:

- circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß - kräftige Statur - langer dunkler Bart - circa 30 bis 35 Jahre alt

2. Person:

- circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß - schlanke Statur - circa 25 bis 30 Jahre alt

Am Fenster entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

An der nahegelegenen Akazienallee kam es in der Zeit von 15 Uhr bis 20 Uhr am Samstagnachmittag, 24. Januar 2026, zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Unbekannte Täterinnen oder Täter hebelten die Balkontür der Wohnung im Hochparterre auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen die Einbrecherinnen oder Einbrecher unerkannt. An der Balkontür entstand ein geschätzter Schaden von 1.000 Euro.

Ebenfalls am Samstagabend, 24. Januar 2026, drangen bisher unbekannte Einbrecherinnen oder Einbrecher in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Paulstraße ein. In der Zeit von 16.40 Uhr bis 23.30 Uhr hebelten die Täterinnen oder Täter die Terrassentür auf und schlugen zudem das Fensterglas ein. Sie gelangten so in die Wohnräume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie anschließend unerkannt. An der Terrassentür entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Am nahegelegenen Köthener Weg kam es am Samstagnachmittag, 24. Januar 2026, ebenfalls zu einem Einbruch: Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen auf gleiche Weise durch die Terrassentür in die Wohnung ein: Sie schlugen zunächst das Fensterglas ein und hebelten zudem den Fensterrahmen auf, um so die Tür gewaltsam zu öffnen. Anschließend durchsuchten die Einbrecherinnen oder Einbrecher die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Auch an der Mozartstraße kam es am Samstag, 24. Januar 2026, zu einem Einbruch. In der Zeit von 14:30 Uhr bis 21:20 Uhr hebelten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Wohnräume der Geschädigten. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstagabend, 24. Januar 2026, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kranichstraße ein. Gegen 19:15 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Nachbar verdächtige Geräusche und stellte ein aufgebrochenes Küchenfenster bei dem Nachbarn fest. Er alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Einbrecherinnen oder Einbrecher flohen noch vor dem Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten unerkannt. Am Küchenfenster entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

