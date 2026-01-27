Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601089

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

In der Nacht auf Sonntag, 25. Januar 2026, sind zwei noch unbekannte Täter gegen 1:30 Uhr in die Filiale eines Selbstbedienungsbäckers an der Mittelstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld. Anhand von Überwachungsaufnahmen werden sie beschrieben als: 1. Täter: männlich, ungefähr 1,75 Meter groß, korpulent, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und Sturmhabe. 2. Täter: männlich, ungefähr 1,85 Meter groß, mit grauen kurzen Haaren, bekleidet mit schwarzem Mantel, dunkler Hose und blauer Cap. Sie trugen eine Aktentasche bei sich.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

