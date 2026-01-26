POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2601087

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Freitag, 23. Januar 2026, war ein 50-jähriger E-Scooter-Fahrer gegen 12:50 Uhr auf der Straße "Hardt" in Langenfeld in Richtung Solinger Straße unterwegs. Als ein vor ihm fahrender 41-jähriger Leverkusener mit seinem BMW 320d rechts in die Bergische Landstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde. Nach eigenen Angaben stellte der 50-jährige Langenfelder keine Beschädigungen an den Fahrzeugen fest und entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Solinger Straße. Der 41-Jährige fuhr ihm hinterher und holte ihn in Höhe der Hausnummer 103 ein. Er stieg aus und ging den E-Scooter-Fahrer körperlich an. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall und die spätere Auseinandersetzung beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

