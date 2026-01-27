Polizei Mettmann

POL-ME: Schüsse auf Auto - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - 2601093

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein hat am späten Montagabend (26. Januar 2026) ein derzeit noch unbekannter Täter mit einer scharfen Schusswaffe auf ein Auto geschossen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen:

Gegen 23:40 Uhr fuhr ein 25-jähriger Monheimer mit einer Mercedes E-Klasse auf einen Parkplatz an der Ecke Plötzenseer Straße / Dahlemer Straße im Berliner Viertel. Noch bevor der Monheimer einparken konnte, soll sich ihm dann ein Mann in den Weg gestellt und ihn so am Einparken gehindert haben. Anschließend soll der Mann den Autofahrer nach Geld gefragt haben.

Nachdem der Monheimer angab, kein Geld mit sich zu führen, soll der Mann dann eine Waffe aus seinem Hosenbund gezogen und mehrfach auf das Auto geschossen haben. Der 25-Jährige floh daraufhin mit seinem Auto und fuhr in Richtung Baumberg davon.

Kurze Zeit später wurde die Polizei alarmiert, die jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit einer Vielzahl an Kräften sowie einem Personenspürhund keine verdächtige Person mehr antreffen konnte.

Eigenen Angaben zu Folge war der Angreifer mit der Schusswaffe dem Monheimer gänzlich unbekannt. Zu dem Täter liegt die folgende Beschreibung vor:

- männlich - Ende 20 bis Mitte 30 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - etwas dickere Statur - hatte einen etwa fünf Zentimeter langen, dunklen Vollbart - trug einen Winteranorak, der etwa bis zur Mitte der Oberschenkel reichte - hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen

Die Polizei sicherte am Tatort sowie an dem Wagen des Monheimers Spuren und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Bislang sind die Hintergründe des Sachverhalts jedoch noch völlig unklar.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat zur angegebenen Tatzeit im Bereich des Parkplatzes verdächtige Personen oder gar die Tat beobachtet? Wer kann sonstige Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

