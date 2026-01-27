Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2601092

Langenfeld / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

In Langenfeld beschädigte ein schwarzer Peugeot 206 am Samstag, 24. Januar 2026, gegen 14 Uhr auf der Rheindorfer Straße in Fahrtrichtung der Masurenstraße mutmaßlich einen weißen Kleinwagen. Der Unfallverursacher konnte dank eines aufmerksamen Zeugen festgestellt werden. Allerdings konnte das beschädigte Auto, das auf der Höhe der Hubertushalle geparkt war, von der Polizei bei der Anzeigenaufnahme nicht mehr angetroffen werden. Die Besitzerin oder der Besitzer werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Zwischen Freitag, 23. Januar 2026, 14 Uhr, und Montag, 26. Januar 2026, 7 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Hilden den Eingangsbereich eines Unternehmens in der Johann-Vaillant-Straße 8. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensabwicklung zu ermöglichen. Aufgrund der Art des Schadens vermutet die Polizei, dass möglicherweise ein LKW den Vorbau aus der Verankerung riss und den Metallrahmen sowie die Glaseinsätze beschädigte.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

