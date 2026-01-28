Polizei Mettmann

POL-ME: Vandalismus und Brandlegung in Haaner Schulen: Ermittlungserfolg für die Strafverfolgungsbehörden - 2601099

Haan (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Kreispolizeibehörde Mettmann

Wie bereits berichtet, sind in den Winterferien zunächst noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Gesamt- und in eine Grundschule in Haan eingebrochen. Sie verwüsteten in der Gesamtschule mehrere Klassenräume, Schultoiletten sowie das Schülercafé und verursachten zudem einen größeren Wasserschaden (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2512106 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6187730).

Wenige Tage später wurde dann die Grundschule "Bollenberg" Ziel von Einbrechern, die obendrein ein Lehrerzimmer in Brand setzten, was ebenfalls zu einem enormen Schaden führte (siehe dazu unsere Pressemeldung unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6190263).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Im Zuge der Ermittlungen verdichteten sich nach der Auswertung von Spuren an den Tatorten die Hinweise auf zwei Tatverdächtige: Bei ihnen handelt es sich um einen 19 Jahre alten Italiener sowie einen 17-jährigen Syrer - beide leben in Haan.

Am frühen Dienstagmorgen (27. Januar 2026) vollstreckte die Polizei entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse bei den beiden Tatverdächtigen und stellte hierbei Beweismittel sicher.

Die genauen Tatbeteiligungen oder mutmaßlichen Beweggründe der beiden Verdächtigen sind noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, ebenso dauert die Auswertung der sichergestellten Beweismittel noch an. Gegen die beiden Verdächtigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Hierzu Landrätin Bettina Warnecke, Leiterin der Kreispolizeibehörde Mettmann: "Die Einbrüche in die beiden Schulen haben viele Menschen in Haan bewegt - und insbesondere Eltern, Schülerinnen und Schüler verunsichert. Umso glücklicher bin ich, dass unserer Polizei nun ein wesentlicher Fortschritt bei den Ermittlungen gelungen ist. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die hierzu beigetragen haben."

Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert von der Staatsanwaltschaft Wuppertal ergänzt: "Auch wenn die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, so ist die Identifizierung von zwei Tatverdächtigen ein wichtiger Teilerfolg und ein Signal an die Menschen in Haan, dass solche schwerwiegenden Straftaten an sensiblen Orten mit aller Konsequenz verfolgt werden."

Hinweise werden weiterhin entgegengenommen:

Zur weiteren Klärung der Taten bitten die Strafverfolgungsbehörden nach wie vor um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen oder möglichen Mitwissenden. Hierzu verweist die Polizei auch noch einmal auf die von der Stadt Haan ausgelobte Belohnung in Höhe von 2.000 Euro (siehe Pressemeldung OTS 2601018: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6192254).

Hinweise nimmt die Polizei in Haan unter der Rufnummer 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

