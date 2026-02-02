POL-ME: Mülltonne abgebrannt: Polizei ermittelt - 2602004

Polizei Mettmann

Hilden (ots)

Am Samstagabend, 31. Januar 2026, wurde in Hilden eine Mülltonne durch Feuer stark beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 19:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Frans-Hals-Weg in Höhe der Hausnummer 13 gerufen. Dort brannte eine Mülltonne, die vor dem Mehrfamilienhaus stand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass der Müllbehälter stark beschädigt wurde.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zur Tatzeit wurden zwei verdächtige Jugendliche beobachtet. Sie werden beschrieben als:

1. Jugendlicher

- männlich - 14 bis 18 Jahre alt - längere, braune Haare - trug eine schwarze Jacke, mit einem Löwen auf dem Ärmel und eine dunkle Jeanshose

2. Jugendlicher

- männlich - 14 bis 18 Jahre alt - trug eine schwarze Jacke und eine hellere Jogginghose

Die Polizei fragt:

Wer hat den Brand am Frans-Hals-Weg beobachtet oder kann Angaben zu den beschriebenen Jugendlichen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

